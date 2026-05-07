アドバンテスト、ディスコ、東京エレクトロン、レーザーテック、ＳＣＲＥＥＮホールディングスなど半導体製造装置大手に投資資金が集中、一斉にカイ気配で始まる人気となった。 東京市場が大型連休で休場となっている間に米国株市場ではＡＩ・半導体関連を中心に上値指向を強め、ナスダック総合株価指数は史上最高値圏を快走している。そうしたなか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数