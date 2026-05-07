7日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比13ポイント高の769ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値771.25ポイントに対しては2.25ポイント安。 株探ニュース