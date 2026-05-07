7日8時49分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比0.5ポイント高の1875.5ポイントで寄り付いた。前週末の東証REIT指数の現物終値1874.56ポイントに対しては0.94ポイント高。 株探ニュース