7日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝156円51銭前後と、前日午後5時時点に比べ70銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円88銭前後と99銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース