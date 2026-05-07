連休最終日の2026年5月6日、パトカーなどの「はたらく車」がプレミストドームに集結し、訪れた子どもたちが楽しんでいました。大和ハウスプレミストドームでは、パトカーや白バイ、自衛隊の車両など働く車が集まるイベントが開催されました。子どもたちは警察官の制服を着たりパトカーに乗って写真を撮ったりするなどして目を輝かせていました。（警察官）「クマ情報や各警察署の発信も見られますの