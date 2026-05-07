2026年5月5日、中国メディアの澎湃新聞は日本銀行の金融政策決定会合の結果や中東情勢と日本経済の現状を総合的に分析する記事を掲載した。記事は初めに、日本銀行が4月に2日間にわたる金融政策決定会合の結果、委員3人が引き上げを主張したにもかかわらず、政策金利を0．75％に据え置くことを決定したことや、26年度のインフレ見通しを大幅に上方修正し、コア消費者物価指数（CPI）の上昇率予想を従来の1．9％から2．8％へ引き上