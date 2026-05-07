外国為替市場で、円相場が一時1ドル＝155円ちょうど目前まで上昇しました。市場では、為替介入への警戒感が続いています。6日、円相場が急騰し、一時1ドル＝155円ちょうどに近づきました。わずか20分足らずで2円以上上昇した格好です。為替相場をめぐっては先月末、1ドル＝160円台後半まで円安が進んだことを受けて、片山財務相と三村財務官が、市場を強くけん制。夜には、5兆円規模とみられる為替介入が行われ円高方向に動き、そ