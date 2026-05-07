腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているメッツ・千賀滉大投手（33）がスローイングを再開したと6日（日本時間7日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のメッツ担当、アンソニー・ディコモ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ディコモ記者は千賀について「本日、投球練習を再開した。現在はキャッチボールだが、今後、復帰に向けた段階的な調整が必要ながら、復帰への一歩を踏み出した」と記した。千賀は4月26日（同2