神奈川県小田原市の小田原城周辺で３日、「小田原北条五代祭り」が開かれ、市街地を武者行列などが練り歩いた。６２回目の今回は、北条４代氏政（小田原城）と氏照（八王子城＝東京都八王子市）、氏邦（鉢形城＝埼玉県寄居町）の３兄弟にゆかりの２市１町が姉妹都市提携して１０周年になるのを記念して、２市１町から公募で集まった若者計１５人が「北条三兄弟きずな隊」を結成。武者姿に扮（ふん）し小田原城での出陣式で勝ち