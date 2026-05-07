キャンピングカー市場が拡大していますが、都市部では大型車両の保管場所などがネックです。そこで、輸入中古車のロペライオは、ハイクラス層向けに「プレミアム中古モーターホーム」というサービスの提供を開始。クルマの購入だけではなく、保管やメンテナンスまで任せられるということで、富裕層の間で秘かに注目されています。富裕層が注目? モーターホームとはどんなサービス?輸入中古車のロペライオは、首都圏のハイクラス層