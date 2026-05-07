猫が足元でひっくり返っておなかを見せてきて…？まるで飼い主さんになでなでをお願いしているようなほほえましい光景は1万8千回を超えて表示されて、2,100件以上のいいねが寄せられました。 【写真：甘えん坊の猫→足元までやってくると……可愛すぎる『あざといポーズ』】 撫で待ちの静かなアピール X（旧Twitter）アカウント『@tansoku8cm』に投稿されたのは、飼い主さんの足元で、ころんとおなかを上に向