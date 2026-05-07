近年は減りつつあるものの、家庭の中で長男ばかりを優遇する、いわゆる「長男信仰」が今も残っているケースは少なくないようです。今回は、長男である兄と差をつけられて育った経験を持つ、筆者の知人・Rさんのお話をお送りします。 兄ばかりが優遇されていた……