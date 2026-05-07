可愛い変顔をした猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の投稿は5万7000回以上表示され、5000件を超える「いいね」が寄せられています。 【写真：人嫌いだった保護猫が今では『変顔』を見せてくれて…かわいすぎる表情】 変顔を撮らせてくれるようになった猫ちゃん Xアカウント「Minton」に投稿されたのは、猫ちゃんの可愛い変顔。舌の先をストローのようにすぼめて、まん丸のおめめでカメラ目線の可愛い変顔を見せて