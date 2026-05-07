元ＳＫＥ４８、ＡＫＢ４８でタレントの石田安奈（２９）が、７日までに自身のインスタグラムを更新。第３子妊娠中の最新ショットを公開した。「妊娠８ヶ月お腹すーごい出てきたよ〜。」とつづり、おなかがふっくらした姿を載せた石田。「苦しいよ〜でも食欲止まりません」と近況をつづっている。この投稿に「可愛い愛おしすぎる」「もうそんなに早いねー」などのコメントが寄せられている。石田は２０２１年１０月１日