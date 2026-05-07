女性シンガーソングライターでファッションモデルのchay（35）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカートテニスウェア姿を投稿した。自身のインスタグラムで「Tennis」と題してつづり始めた。「小さい頃ずっとテニス習ってたけど、久しぶりにやったらびっくりするくらい下手になってた」とピンクトレーナーを合わせた白ミニスカートのテニスウェア姿などを投稿した。最後に「いい運動になった。また始めたいな