6日未明、神奈川県川崎市で女性がはねられた死亡ひき逃げ事件で、警察は54歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、運送業の姥貝晴樹容疑者です。警察によりますと、姥貝容疑者は6日午前2時すぎ、川崎市中原区の交差点で自転車を運転していた日野敬子さんをはね、そのまま逃走した疑いが持たれています。日野さんは、搬送先の病院で死亡が確認されました。姥貝容疑者は6日夜、この事件に関するニュースを見て「