俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤二朗が5月7日に57歳の誕生日を迎えるのを祝し、漫画版『名無し』の作画を手がける漫画家・永田諒による描き下ろしコラボイラストが公開された。【画像】コラボイラストの別カットビジュアルには、佐藤が原作・脚本・主演を務める映画版『名無し』と、漫画版『名無し』が同時に描かれ、それぞれ異なる狂気をまとった姿が印象的に表現されている。爆発寸前の獣のような映画版と、何を