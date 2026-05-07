わんちゃんの純粋無垢なところは大きな魅力のひとつ。しかし、そんなわんちゃんの姿は時に涙を誘うことに。 大好きなおばあちゃんとお別れをする瞬間のわんちゃんの光景が、8万再生を超える反響を呼ぶこととなりました。投稿を見た人からは「大好きだから離れたくないんですね」「相思相愛」とコメントが寄せられています。 【動画：大好きなおばあちゃんとお別れをする犬→帰り際、後ろ姿を見たら…切なすぎる『バイバイの