ヤマサ醤油は、この春にパッケージと味わいをリニューアルした「ぱぱっとちゃんとこれ！うま!!つゆ」の新CM「だしも味付けも、これ1本」篇を制作した。中村倫也さんを起用。4月15日からTV放映を開始し、ユーチューブ公式チャンネルで公開した。CMでは、パパ役の中村さんと娘役の蒼ちゃんが「これ！うま!!つゆなら、これ1本♪だしも味付けも、これ1本♪」と楽しく歌いながら「鶏のだしうま照り焼き」を調理。調理中に中村さ