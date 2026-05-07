美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。今回は、2026年初夏のアイメイクのトレンドを意識した垢抜けアイメイクを、タレ目・つり目・細い目・丸目といった目の形の悩み別にご提案します。【詳細】他の記事はこちらタレ目さんの垢抜けアイシャドウの塗り方柔らかく優しい雰囲気が印象的な目元のタレ目さん。それでも、下がった目尻が気になるときはメイクで印象を変えることができます。タレ目さんは、目尻が平行よ