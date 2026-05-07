髪をまとめたいときに、カチューシャなどがあると便利。ただ、締め付けを感じるものだと、長時間つけているとちょっと苦痛…。そんな悩みを解消して楽につけられるカチューシャをダイソーで発見しました！中に芯が入っていないコイル状で、使う人の頭の形に合わせてしなやかに曲がるのが特徴。髪を優しくまとめられます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤーカチューシャ コイル製価格：￥110（税込）販売ショップ：