ダイソーのキッチングッズ売り場でふと目に留まったのが、1つで2通りの使い分けができる便利な『2WAYエッグカッター』でした！くし切りもスライスも押すだけで簡単にゆで卵をきれいにカットできるすぐれもの。金属不使用でさびの心配もなく、コンパクトに保管できて、110円とは思えない便利さの優秀グッズですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2WAYエッグカッター価格：￥110（税込）サイズ：8.3×3.7×6.8cm販売ショ