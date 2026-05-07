「厚木」に存在しない「厚木駅」人口22万人の神奈川県厚木市。その代表駅といえば、小田急線の「本厚木」駅です。乗降客数は1日約12.7万人（2024年度）で、この数は小田急の東京都内の代表駅である下北沢駅を上回ります。 【ほんとだ！】実は全く「厚木」にない「厚木駅」（地図／写真）その隣が、なにもつかない「厚木」駅。JR相模線との乗換駅ですが、小田急の駅の乗降人員は2万人を下回るなど、本厚木とは大きな差がありま