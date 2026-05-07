グラスノーが緊急降板した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間5月6日、敵地でのアストロズ戦に12−2で快勝した。この試合、先発のタイラー・グラスノーが、2回の投球練習中に腰痛を訴えて緊急降板している。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンをチェック右腕は自ら球団トレーナーを呼んでベンチ裏へと引き揚げたため、心配されたが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、グラスノー