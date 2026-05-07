バイエルンに所属する元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーがパリ・サンジェルマン（PSG）との激闘を振り返った。6日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準決勝のセカンドレグが6日に行われ、バイエルンはPSGと対戦した。敵地でのファーストレグを4−5で落とした中、本拠地『アンリアンツ・アレーナ』でも開始早々に先制を許す厳しい展開に。90＋4分にハリー・ケ