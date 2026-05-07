「自分は相手の話をしっかり聞いている」と自覚している人は多いだろう。しかし、私たちが学校で学んできた「聞く姿勢」と、ビジネスで求められる「聞く力」はまったく別物だという。相手の言葉の裏にある本音を引き出すために必要な「聞くスキル」について解説する。※本稿は、コピーライターの荒木俊哉『聞き出せる人が、うまくいく。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。コピーライターの仕事は生成AIに代替される？「