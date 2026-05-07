【ワシントン共同】米国務省は6日、ノルウェーが人工知能（AI）技術に不可欠な半導体や重要鉱物の確保に向けた多国間の協力枠組み「パックス・シリカ」に参加したと発表した。トランプ政権はレアアース（希土類）などの市場を事実上独占する中国に対抗するためのパックス・シリカを主導している。パックス・シリカは昨年12月に発足。日本や韓国、オーストラリア、インド、フィリピンなども参加している。