女優の小西真奈美（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。自然体な最新ショットを公開した。「夏前のシミ対策集中ケアに＋して」とつづり、自然の中での自撮りショットを公開。「朝散歩の前に、フレッシュなジュースに（はちみつ）を入れて、エネルギーチャージ。シミ対策集中ケア＋してもうひとつ大切なのが、『内側の潤い』です。ここが整うと、肌はちゃんと応えてくれるようになります」と記した。「正直な所、40代