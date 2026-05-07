旅行で長期間車を使わない場合、空港近くのコインパーキングを利用するケースも見られます。しかし、「最大料金あり」と書かれているから安心と思って停めた結果、想定より高額な料金になってしまうケースもあります。 実はコインパーキングには短時間利用に向いたものと、長期間利用に向いたものがあり、同じ“最大料金あり”でも仕組みが異なります。この記事では、長期間の駐車で損をしないため