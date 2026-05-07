アメリカのニュース専門チャンネルCNNの創業者で実業家のテッド・ターナー氏が亡くなりました。87歳でした。【映像】CNNの創業者で実業家のテッド・ターナー氏テッド・ターナー氏は1938年オハイオ州で生まれ、24歳で父親の遺産を相続、それを元手に放送局を買収していきます。その後、所有していたテレビ局を拡張させ、1980年、世界初の24時間ニュース専門チャンネル「CNN」をジョージア州アトランタに開設しました。存続