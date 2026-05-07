「長鳴鶏（ながなきどり）」の鳴き声の長さや美しさを競う「鳴き合わせ会」が４、５の両日、新潟県弥彦村の弥彦神社で開かれ、境内に響き渡る「美声」に多くの参拝客が耳を傾けた。長鳴鶏の愛好家らによる「弥彦神社日本鶏の会」の主催で、今年が２８回目。４日は、県原産で日本三大長鳴鶏の一種である「蜀鶏（とうまる）」８羽が順番に鳴き声を発した。最長約１７秒間鳴き続けた鶏もおり、集まった人たちは歓声を上げたり動