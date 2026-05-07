◇ア・リーグレッドソックス − タイガース（2026年5月6日デトロイト）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのタイガース戦に「5番・DH」で7試合ぶりに先発出場。4回の第2打席で中前打を放った。タイガースの先発右腕フラーティに対し、2回の第1打席は内角直球を見逃して三振。2―0のリードで迎えた4回は、1死走者なしの場面で1ボールからの高め93.1マイル（約150キロ）の直球をラインドラ