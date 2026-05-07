クルーズ船での集団感染が疑われる「ハンタウイルス」をめぐり大西洋のカーボベルデ沖で足止めされていたクルーズ船がスペインのカナリア諸島に向け出発しました。【映像】集団感染が疑われるカーボベルデ沖のクルーズ船ロイター通信によりますと、3日からカーボベルデ沖で足止めされていたクルーズ船は感染の疑いのある3人を退避させた後、6日、カナリア諸島に向け出航しました。現在、船内には日本人1人を含む150人が乗船し