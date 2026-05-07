メーデー連休初日の5月1日、中国初となる交通管理ロボット中隊が浙江省杭州市で勤務を開始した。「杭警智行」と名付けられたこのロボット交通警察チームはスマート交通管理ロボット15台で構成されており、主に自転車などの軽車両や歩行者の違反行為の是正指導、交通整理、観光客への道案内などを担い、現場の警察官と連携して交通秩序管理の効率向上を図る。中央テレビニュース微信（WeChat）公式アカウントが伝えた。道案内を求め