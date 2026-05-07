【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,910.59 △612.34（5/6）NASDAQ：25,838.94 △512.82（5/6） 1.概況 1日の米国市場はS＆P500種株価指数とナスダック総合株価指数が上昇した一方、ダウ平均が下落しました。4月のISM製造業景気指数が52.7と市場予想（53.3）を下回ったことから、米景気の先行きを懸念する向きがあったものの、原油先物相場の上昇一服が投資家心理の改善につながり、ハイテク