変化の流れは「数」によって整理できる 変化を段階として整理する工夫 人の運命や社会の状況は、刻一刻と変わり続けています。その動きを、言葉だけで正確に説明しようとすると、どうしても限界が生じるものです。あいまいになったり、逆にいいすぎたりして、現実の変化から離れてしまうことも少なくありません。易経は、そうした言葉の不確かさを最初から織り込んだうえで、物事を捉えようとしました。 そこで用いられ