まとめて洗うと楽だからと汚れた食器をためたり、水切りラックに入れっぱなしではヤバい！理由 ヤバい！汚れた食器をためている 使った食器はすぐに洗うが吉 忙しいから、まとめて洗ったほうがラクだからと、汚れた食器をためておくことはありませんか？ 汚れた食器がシンクに置きっぱなしだと衛生的によくないばかりかキッチン全体の運気もダウン。 また、洗浄後の食器を水切りラックに入れっぱなしもNG。 乾いたら食