みんなが訪問するお寺には「３つの様式」があるって知ってた？ 日本の寺院様式は、時代のなかで併存してきた 西洋の寺院は、ロマネスク様式（10～12世紀）からゴシック様式（12～15世紀）そして15世紀以降のルネッサンス様式と、時代とともに変化しました。ところが、日本の寺院様式は時代を反映していません。古代から受け継がれた和様、中世に成立した禅宗様と大仏様、おもにこの三つの様式が併存し続けてきたの