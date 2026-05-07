東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.73高値185.04安値182.05 188.15ハイブレイク 186.60抵抗2 185.16抵抗1 183.61ピボット 182.17支持1 180.62支持2 179.18ローブレイク ポンド円 終値212.57高値214.23安値210.77 217.74ハイブレイク 215.98抵抗2 214.28抵抗1 212.52ピボット 210.82支持1 209.06支持2 207.36ロ&#1254