東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.54高値9.56安値9.39 9.77ハイブレイク 9.67抵抗2 9.60抵抗1 9.50ピボット 9.43支持1 9.33支持2 9.26ローブレイク シンガポールドル円 終値123.31高値123.97安値121.99 126.17ハイブレイク 125.07抵抗2 124.19抵抗1 123.09ピボット 122.21支持1 121.11支持2 120.23ローブレイ