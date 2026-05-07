東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7237高値0.7278安値0.7179 0.7383ハイブレイク 0.7330抵抗2 0.7284抵抗1 0.7231ピボット 0.7185支持1 0.7132支持2 0.7086ローブレイク キーウィドル 終値0.5955高値0.5991安値0.5876 0.6120ハイブレイク 0.6056抵抗2 0.6005抵抗1 0.5941ピボット 0.5890支持1 0.5826