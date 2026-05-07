今回は、何も知らない夫にあきれたエピソードを紹介します。ろくに育児したことないくせに…「私には生後2か月の子どもがいますが、夫は育児にまったく協力的ではなく、仕事帰りも会社の先輩と飲みに行ってばかりで、すごくモヤモヤします。寝不足と慣れない育児の疲れのせいか、最近は産後うつっぽいですし……。またこの前、夫から『2歳のイヤイヤ期の子に比べたら、0歳ってラクらしいよ』というLINEがきたんです。ろくに育児な