・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４３８．６６（＋２１９．５５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９１８．６９（＋５１６．９９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２９９．４２（＋２３７．１１） ・ロシア・ＲＴＳ １１０２．９１（－２．７５） 出所：MINKABU PRESS