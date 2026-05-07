・ＮＹダウ４９９１０．５９（＋６１２．３４） 高値５００１１．５３ 安値４９４４２．１９ ・Ｓ＆Ｐ５００７３６５．１２（＋１０５．９０） ・ナスダック総合指数２５８３８．９４（＋５１２．８１） 出所：MINKABU PRESS