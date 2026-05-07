・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９５．０８ドル（－７．１９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６９４．３ドル（＋１２５．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６８１．１セント（＋３７０．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０６．００セント（－１０．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５２