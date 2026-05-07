６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６１２．３４ドル高の４万９９１０．５９ドルと大幅続伸した。イラン紛争の終結期待が高まり、投資家のリスク選好姿勢が強まった。ＡＩ半導体関連株の物色意欲も高まり、決算発表を行ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が大幅高となった。ナスダック総合株価指数は連日で過去最高値を更新した。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やシャーウィ