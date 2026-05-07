JR西日本によりますと、東岡山駅付近の踏切の遮断棒が折れていたため、安全確認が行われました。 この影響で、山陽本線の東岡山駅～倉敷駅の間で一部列車に約15分の遅れが発生しているということです。（午前8時23分現在） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。