ニフティライフスタイル [東証Ｇ] が5月7日朝(08:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比20.1％増の11.9億円になり、27年3月期も前期比9.4％増の13億円に伸びる見通しとなった。8期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を57円→59円(前の期は32円)に増額し、今期も前期比5円増の64円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の4.1