ノジマ [東証Ｐ] が5月7日朝(08:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比21.7％増の622億円になり、27年3月期も前期比22.0％増の760億円に伸びを見込み、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を31円→33円(前の期は1→3の株式分割前で45円)に増額し、今期は20円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は13.2％増配とする方針とした。