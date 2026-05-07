人気芸人が怒りをあらわにし、ベッキーが「こわっ」「マジかもしれない」と圧倒される場面があった。【映像】「こわっ」人気芸人の怒りあらわな姿5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に